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Мартюк отреагировал на попадание в число претендентов на участие в МВЗ Единой лиги ВТБ

Мартюк отреагировал на попадание в число претендентов на участие в МВЗ Единой лиги ВТБ
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23-летний центровой краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк поделился впечатлениями от попадания в список претендентов на участие в Матче Всех Звёзд Единой лиги ВТБ.

«Я снова претендент на участие в Матче Всех Звёзд Единой лиги ВТБ? За счёт чего удаётся быть на таком высоком уровне? Усердно работаю на тренировках, выкладываюсь в матчах. Каждый день стараюсь становиться лучше. Думаю, это и помогает прогрессировать. Останавливаться не планирую», — приводит слова Мартюка официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Помимо Мартюка, в число претендентов попали Октавиус Эллис («Уралмаш»), Ройс Хэмм («Астана»), Би Джей Джонсон («Парма»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»), Винс Хантер («Зенит»), Евгений Минченко (МБА), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА) и Сергей Карасёв («Зенит»).

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