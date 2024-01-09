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Эрик Споэльстра рассказал об общении с бывшим игроком «Майами»

Эрик Споэльстра рассказал об общении с бывшим игроком «Майами»
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался об атакующем защитнике «Хьюстон Рокетс» Викторе Оладипо, выступавшем за клуб из Флориды на протяжении трёх сезонов (2020/2021–2022/2024).

«У него было так много таких неудач, но он справился с каждой из них с таким вдохновляющим изяществом, что вы действительно начинаете переживать и болеть за него.

Мы до сих пор поддерживаем с ним связь. Хочется, чтобы он выходил на площадку полностью здоровым — чтобы он мог внести свой вклад», — приводит слова Споэльстры Sun-Sentinel.

Отметим, что, несмотря на три сезона, проведённых в стане «Майами», Оладипо принял участие лишь 54 матчах, где семь из них — в старте. Это было связано с регулярными травмами ныне 31-летнего баскетболиста.

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