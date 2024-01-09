Док Риверс сравнил Энтони Дэвиса с шестикратным чемпионом НБА

Бывший главный тренер клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Док Риверс выразил мнение, что тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис по стилю игры походит на члена Зала славы, шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена.

«Я смотрю на Энтони Дэвиса и понимаю, что он больше походит на Скотти Пиппена. Он делает много хороших вещей. Если вы спросите [Дэвиса], чего бы он хотел больше всего, то он ответит, что хочет быть доминирующим защитником», — сказал Риверс во время подкаста All the Smoke.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 25,2 очка, 12,2 подбора и 3,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,6, трёхочковых — 32,4. На момент написания новости «Лейкерс» занимают 10-е место в Западной конференции с 18 победами и 19 поражениями.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: