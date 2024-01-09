Чарания назвал игрока «Сакраменто», который участвовал в переговорах по Сиакаму

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о переговорах между «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторс» по поводу возможного обмена тяжёлого форварда Паскаля Сиакама. Чарания также назвал игрока, который упоминался со стороны «Сакраменто».

«Как мне сказали, «Рэпторс» и «Кингз» вели активные переговоры по поводу обмена Паскаля Сиакама. У «Кингз» также был задействован Харрисон Барнс», — сказал Чарания во время эфира программы Run It Back.

В нынешнем сезоне Сиакам принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 22,1 очка, 6,5 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 52,3, трёхочковых — 29,7. У Барнса в среднем 11,4 очка, три подбора и 1,3 передачи в течение 35 игр.