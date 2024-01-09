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Джа Морант пропустит остаток сезона в НБА из-за предстоящей операции

Джа Морант пропустит остаток сезона в НБА из-за предстоящей операции
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Разыгрывающий, лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант пропустит остаток регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за предстоящей операции по поводу разрыва суставной губы плеча. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Отметим, что действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2027/2028. В сезоне-2023/2024 игрок заработает $ 34 млн. Морант пропустил первые 25 матчей из-за дисквалификации по поводу демонстрации оружия на онлайн-трансляции.

В нынешнем сезоне скандальный разыгрывающий принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 27,5. На данный момент «Мемфис» занимает 13-е место на Западе с 13 победами при 23 поражениях.

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Джа Морант разминается вместе со своей дочерью:

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