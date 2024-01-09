Стало известно, почему переговоры между «Сакраменто» и «Торонто» по Сиакаму прекратились

Переговоры между «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторс» по тяжёлому форварду клуба из Канады Паскаля Сиакама были прекращены. Об этом рассказали в программе D-Lo & KC, которая выходит на ESPN.

В частности, отмечается, что Сиакам дал понять руководству «Сакраменто», что в случае своего перехода камерунский баскетболист не станет продлевать контракт с калифорнийским клубом — именно по этой причине обсуждения между сторонами были прекращены.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что в потенциальную сделку был вовлечён лёгкий форвард «Кингз» Харрисон Барнс. Более того, Чарания также отметил, что руководство «Даллас Маверикс» интересуется Сиакамом.