Ховард считает, что филиппинская команда, за которую он выступает, обыграет «Детройт»

Знаменитый американский центровой Дуайт Ховард выразил мнение о том, что филиппинская команда Strong Group, за которую он выступает, сможет обыграть нынешний «Детройт Пистонс». Об этом сообщает Legion Hoops.

Напомним, после 36 игр чемпионата «Детройт» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе всего три победы.

В прошлое межсезонье Ховард вёл переговоры о возможном возвращении в НБА, в частности, игрок собирался присоединиться к «Голден Стэйт Уорриорз». Однако после встречи и тренировок с «Голден Стэйт» Ховард так и не был подписан.

Отметим, что последний раз Ховард играл в НБА в сезоне-2021/2022. Тогда он принял участие в 60 матчах в составе «Лейкерс», набирая в среднем 6,2 очка и делая 5,9 подбора за 16,2 минуты игрового времени за матч.