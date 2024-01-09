Сотрудники «Майами» следят за Бронни Джеймсом

Сотрудники «Майами Хит» уже начали изучать игру защитника USC Бронни Джеймса и побывали на его играх в этом сезоне. Об этом сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст.

Бронни набирает в среднем 6,7 очка за 17 минут за Университет Южной Калифорнии. Всего баскетболист провёл семь матчей в этом сезоне.

Напомним, в июле этого года у 18‑летнего Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь Джеймсу‑младшему и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни вернуться в баскетбол. В начале декабря первокурсник университета Южной Калифорнии принял участие в матче NCAA с командой «Лонг Стэйт Бич». За 17 минут на паркете защитник набрал четыре очка и совершил три подбора.