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Дирк Новицки опубликовал пост в честь Франца Беккенбауэра

Дирк Новицки опубликовал пост в честь Франца Беккенбауэра
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Легендарный баскетболист Дирк Новицки опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил немецкому футболисту Францу Беккенбауэру, который ушёл из жизни в возрасте 78 лет вчера, 8 января.

«Франц Беккенбауэр, одна из величайших немецких личностей в спорте, к сожалению, покинул нас. Он, как никто другой, сформировал последние несколько десятилетий, как на поле, так и за его пределами. Покойся с миром!» — написал Новицки.

Напомним, Беккенбауэр выступал за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии.

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 годах), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

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