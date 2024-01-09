Кайри Ирвинг опубликовал несколько резонансных постов о проблемах общества

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился со своими подписчиками в социальной сети целой серией новых публикаций, в которых выразил свою точку зрения на некоторые проблемы.

Сначала Ирвинг напомнил всем, что является глубоко верующим человеком. «Не сегодня, Сатана, и никогда, потому что это мир Бога», — написал баскетболист.

Позднее он поделился несколькими резонансными цитатами о правах женщин и чернокожих и угнетении.

«Наши предки прошли через адское пламя, и наш долг перед ними — продолжать бороться, пока этот ад не исчезнет окончательно», — гласит один из постов Ирвинга.

«Вы смотрели «Голодные игры» и поддерживали сопротивляющихся. Вы смотрели «Дивергент» и встали на сторону сопротивления. Вы читали что-то об истории и были против угнетения. Когда это вымысел, вы все понимаете, что это угнетение, но почему вы отказываетесь видеть угнетение в реальной жизни?» — сообщает другой.