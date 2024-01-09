Стало известно, на какой срок выбыл лидер «Детройта» Кейд Каннингем

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что травма лидера «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема оказалась несерьёзной.

«В «Детройт Пистонс» считают, что звёздный защитник Кейд Каннингем избежал серьёзной травмы левого колена и пропустит всего несколько игр. В клубе сообщили, что Каннингем пройдёт повторное медицинское обследование через семь-десять дней», — написал Чарания на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

22-летний Каннингем получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (114:131). Он провёл на паркете лишь 10 минут и не смог завершить встречу.

В текущем сезоне НБА Каннингем набирает 22,8 очка, совершает 4,1 подбора и отдаёт 7,3 передачи в среднем за игру.