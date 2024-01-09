Тренер «Локо» Секулич: я мог бы работать в НБА, но нереалистично, что меня кто-то позовёт

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич высказался о перспективах работы в Национальной баскетбольной ассоциации.

В сборной Словении специалист тренирует звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

«Я уверен, что уровень баскетбольных тренеров в Европе очень высок. И думаю, что в НБА об этом знают. Вот только в США тоже очень много отличных специалистов. Так что мой ответ — да, я мог бы работать в НБА, но считаю нереалистичным, что меня кто-то туда позовёт», — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Секулич возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые в своей истории вышла в финал Единой лиги ВТБ.

Читайте большое интервью с главным тренером «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александром Секуличем на «Чемпионате» 10 января в 8:00 по московскому времени.