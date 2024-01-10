«Любой, кто любит Грина, сказал бы ему то же самое». Казинс поддержал комиссионера НБА

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс высказался о критике в адрес тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, а также поддержал комиссионера лиги Адама Сильвера, который сказал, что не даст игроку закончить карьеру после дисквалификации.

«Я могу только представить, в каком душевном состоянии находится Дрэймонд. Очевидно, что он совершил несколько диких поступков. Я могу понять, почему он психологически дошёл до этого. Всё, что о нём говорят, вышло из-под контроля. Нападки на него как на человека, на его личность — всё это выходит за пределы баскетбольной площадки. И это просто совершенно несправедливо. Этого может быть слишком много.

Люди говорят, что он зарабатывает миллионы долларов, но деньги не отнимают у вас эмоций. Деньги не отнимают у вас чувств. Деньги не спасут тебя от кровотечения, слёз, критики, депрессии и всего остального. Так что если деньги — это оправдание всему происходящему, оно ничего не оправдывает.

Я рад, что Дрэймонд смог вернуться с ясным умом и вернуться туда, где он нужен. Я надеюсь, он поможет «Уорриорз» изменить этот сезон.

Я согласен с Адамом, когда он сказал, что Грин принимает опрометчивое решение. Я согласен с этим. И причина, по которой я говорю это, в том, что любой, кто искренне заботится о Дрэймонде и испытывает к нему неподдельную любовь, сказал бы ему то же самое: «Дрэймонд, ты сумасшедший, ты не в себе прямо сейчас».

Видя такую реакцию Адама Сильвера, понимаешь, что ему очевидно не всё равно», — рассказал Казинс в подкасте Bully Ball.