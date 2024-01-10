Тренер «Локо» и сборной Словении: через 2-3 года Дончич может стать MVP и чемпионом НБА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич поделился мнением о перспективах своего соотечественника Луки Дончича в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Недостаточно того, что ты сам играешь хорошо — твоей команде нужны титулы. На мой взгляд, сейчас «Даллас» на верном пути. Я имел счастье пообщаться с Джейсоном Киддом в межсезонье, и мне кажется, что вокруг Луки собрались люди с пониманием того, как надо выигрывать титулы. Так что, думаю, в ближайшие два-три года всё будет.

Дончич — великолепный баскетбольный IQ, он умеет делать на площадке всё, он крупный и сильный. А кроме этого, Лука ещё и прекрасный человек с большим сердцем. У него есть всё, чтобы задать новые стандарты в баскетболе, не только в НБА», — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.