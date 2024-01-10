Словенец Секулич рассказал, сомневался ли над решением возглавить «Локомотив-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич рассказал о переговорах с краснодарской командой. Он возглавляет российский клуб с 2022 года.

«Все знают, насколько непростая ситуация сейчас сложилась в Европе относительно работы в России. Но я сомневался ровно до тех пор, пока не получил согласие Словенской федерации баскетбола, ведь я на тот момент уже был главным тренером сборной.

Как только они дали мне зелёный свет — я тут же начал согласовывать с «Локо» детали контракта. Ведь все знают, какой величиной в баскетболе является «Локомотив-Кубань» и каких высот клуб добивался», — сказал Секулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В прошлом сезоне под руководством Секулича «Локомотив» впервые в своей истории вышел в финал Единой лиги ВТБ.