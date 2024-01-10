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Ар Джей Барретт рассказал, как он отреагировал на обмен в «Торонто»

Ар Джей Барретт рассказал, как он отреагировал на обмен в «Торонто»
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Новоиспечённый лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Ар Джей Барретт рассказал о своих ощущениях после обмена из «Нью-Йорк Никс». Ранее канадский баскетболист провёл пять сезонов в стане нью-йоркского коллектива, где был выбран на драфте НБА 2019 года под общим третьим номером.

«Я понятия не имел. Мне только что позвонили, когда это произошло. Я такой: «Что происходит?» Я был в таком замешательстве. Я не ожидал, что это произойдёт. Когда мне рассказали об обмене, я подумал: «Хорошо, по крайней мере, я вернусь домой», — приводит слова Барретта Andscape.

Отметим, что действующий контракт 23-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2026/2027, за который он заработает $ 29,61 млн. В сезоне-2023/2024 Барретту полагаются $ 23,88 млн. Летом 2027 года канадец станет неограниченно свободным агентом.

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