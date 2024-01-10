Инсайдер назвал игроков «Торонто» и «Атланты», которые могут быть обменяны

Североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс выразил мнение, что «Торонто Рэпторс» и «Атланта Хоукс» могут совершить обмен с участием таких игроков, как тяжёлый форвард Паскаль Сиакам и атакующий защитник Деджонте Мюррей.

«Паскаль [Сиакам] и Деджонте [Мюррей] могли бы поучаствовать в обмене. Это определённо может произойти. Я не удивлюсь, если об этой сделке снова начнут всплывать какие-то подробности», — сказал Хэйнс во время подкаста #thisleague UNCUT.

В нынешнем сезоне Сиакам принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 22,1 очка, 6,5 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 52,3, трёхочковых — 29,7. У Мюррея в среднем 20,9 очка, пять результативных передач и 4,6 подбора.