Богдан Богданович признан лучшим игроком Сербии 2023 года, Йокич — второй

Баскетбольная федерация Сербии объявила о том, что лучшим игроком страны 2023 года был признан защитник «Атланты Хоукс» и национальной сборной Богдан Богданович.

В голосовании принимало участие 40 местных журналистов, 27 из которых отдали свой голос за Богдановича. 10 респондентов выбрали лидера «Денвер Наггетс» Николу Йокича, выигравшего своё первой чемпионство НБА. Два голоса получил игрок «Партизана» Алекса Аврамович, а ещё один журналист выбрал Бориса Симанича, потерявшего почку, в следствие травмы, полученной на чемпионате мира.

Богдан был лидером сборной на минувшем ЧМ, в котором сербы смогли добраться до финала, где уступили лишь национальной команде Германии. Йокич пропускал турнир после успешного плей-офф в НБА.

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