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Стив Керр поделился ожиданиями от Дрэймонда Грина после его возвращения в строй

Стив Керр поделился ожиданиями от Дрэймонда Грина после его возвращения в строй
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу скорого возвращения в строй тяжёлого форварда, одного из лидеров команды Дрэймонда Грина после дисквалификации от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«За извинениями не может быть объяснений. В противном случае это не извинения. Больше никаких «но». Извинения должны быть извинениями — именно тогда вы реально учитесь на извинениях», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний Грин принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, 5,8 результативные передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, трёхочковых — 42,9.

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