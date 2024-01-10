Шрёдер рассказал о совете отказаться от 84-миллионного контракта с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Деннис Шрёдер рассказал о том, как его бывший представитель порекомендовал ему отклонить предложение о продлении контракта от «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 84 млн.

«Я бы подписал этот контракт. Я бы никогда не оставил деньги просто так на столе. Моя мама меня так не воспитывала», — приводит слова Шрёдера Yahoo Sports.

Примечательно, что такой совет Шрёдер получил после того, как в ноябре 2020 года «Оклахома-Сити Тандер» обменяла ныне 30-летнего баскетболиста в клуб из Калифорнии.

Как итог, лишь только в августе 2021 года Шрёдер смог договориться с «Бостон Селтикс» о подписании однолетнего контракта на общую сумму $ 5,89 млн. В июле 2023 года немецкий защитник заключил с «Торонто» двухлетний контракт на $ 25,43 млн.