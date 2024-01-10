Ар Джей Барретт: я помогал построить нечто особенное в Нью-Йорке

Новоиспечённый лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Ар Джей Барретт рассказал о непростой ситуации в «Нью-Йорк Никс» после того, как нью-йоркский клуб выбрал его на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года под общим третьим номером.

«Я помогал построить нечто особенное в Нью-Йорке. Когда я приехал туда, команде было нехорошо. С моим уходом [в «Торонто Рэпторс»] ситуация в клубе намного лучше, чем когда это началось», — цитирует Барретта Andscape.

Отметим, что действующий контракт 23-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2026/2027, за который он заработает $ 29,61 млн. В сезоне-2023/2024 Барретту полагаются $ 23,88 млн. Летом 2027 года канадец станет неограниченно свободным агентом.