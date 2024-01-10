Леброн Джеймс: Споэльстра заслужил каждый цент в своём новом контракте

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал новость о продлении контракта между «Майами Хит» и главным тренером Эриком Споэльстрой.

Напомним, Джеймс играл под руководством Споэльстры. Они вместе становились чемпионами НБА в 2012 и 2013 году.

«Он заслужил каждый цент в своём новом контракте. Поздравляю тебя, Спо!» — приводит слова Леброна Bleacher Report.

Споэльстра также участвовал в финалах 2011, 2014, 2020 и 2023 года. Специалист входит в топ-20 самых побеждающих тренеров в истории.

На данный момент «Хит» занимают седьмое место в Восточной конференции нынешнего сезона НБА. На счету клуба из Флориды 21 победа и 15 поражений.