Дюрант обратился к Моранту, который выбыл до конца сезона

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант обратился с посланием к звезде «Мемфис Гриззлис» Джа Моранту после того, как тот официально выбыл до конца сезона из-за травмы плеча.

«Были дни, когда я не хотел приходить в зал, были дни, когда я жалел себя и не верил в себя. Но как я уже говорил, независимо от того, что ты чувствуешь, ты все равно должен ходить на работу и проходить реабилитацию.

Я думаю, у Джа отличный менталитет, он всю жизнь упорно трудился, чтобы добиться своего. Я уверен, что он вернется», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Отметим, что действующий контракт 24-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2027/2028. В сезоне-2023/2024 игрок заработает $ 34 млн. Морант пропустил первые 25 матчей из-за дисквалификации по поводу демонстрации оружия на онлайн-трансляции.