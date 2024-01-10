Кайри Ирвинг: уважаю Дончича, он отличный товарищ по команде

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высоко отозвался о своём партнёре по команде Луке Дончиче.

«Я уважаю этого пацана и то, как он каждый день занимается своим делом. Даже если у него что-то не ладится, он всё равно играет.

Надо отдать должное этому парню, который устанавливает рекорды и по-прежнему является отличным товарищем по команде. Играть вместе с ним очень приятно, и это большая честь. Он всегда упрощает игру. Думаю, он скажет обо мне то же самое. Мы упрощаем друг другу задачу.

Я учусь понимать его лучше каждый день, и я не думаю, что одного года достаточно, чтобы сказать, что ты знаешь кого-то очень хорошо, но я могу сказать всё это, исходя из своих наблюдений и из поездок с ним, и из того, что мы бываем вместе в раздевалке и на тренировках, а также изредка мы просто находим время поговорить друг с другом как лидеры команды», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.