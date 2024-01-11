Иман Шамперт вспомнил о лучших «трэш-ток» моментах Кевина Гарнетта

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт вспомнил о том, как себя вёл легендарный игрок Кевин Гарнетт на площадке.

«Во многом я сам начал заниматься «трэш-током» после того, как увидел, что вытворяет Кевин Гарнетт. Именно благодаря ему я понял, в чём смысл этого всего, и я стал заниматься тем же.

Помню, как кто-то был на штрафной линии и готовился выполнить бросок и Гарнетт тут же говорил «Я чувствую, как ты дрожишь!» Причём он именно орёт, когда это делает. На паркете может быть тишина, но он орёт, причём в процессе всё громче и громче становится. Чувак, мы тебя слышим! Теперь ты просто вынуждаешь тебе ответить.

Кто-то исполнял открытый бросок, а он тут же его материл. Мы были в шоке от него. Но мы не жаловались судьям на это, ведь они как полиция, к ним вообще нельзя обращаться», — рассказал Шамперт на подкасте Uninterrupted.