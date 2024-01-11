Инсайдер назвал полный обменный пакет «Сакраменто» за Паскаля Сиакама

Североамериканский журналист и инсайдер Hoopshype Майкл Скотто высказался по поводу возможных переговоров между «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторс», в результате которых тяжёлый форвард Паскаль Сиакам перейдёт в стан калифорнийского клуба.

«Я слышал, что переговоры в «Сакраменто» по поводу Паскаля Сиакама были сосредоточены в первую очередь вокруг Харрисона Барнса, Кевина Хаертера, Дэвиона Митчелла и драфт-пик первого раунда в качестве компенсации за Сиакама», — приводит слова Hoopshype.

В нынешнем сезоне Сиакам принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 22,2 очка, 6,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 52,5, трёхочковых — 30,8. «Торонто» на данный момент занимает 12-е место в Восточной конференции с 15 победами при 22 поражениях.