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Крис Пол показал фотографию сломанной руки

Крис Пол показал фотографию сломанной руки
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился фотографией травмированной руки.

Напомним, Крис Пол сломал левую руку по ходу матча с «Детройт Пистонс», который проходил в рамках регулярного чемпионата НБА.

Действующий контракт 38-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 30 млн не гарантированы).

В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.

Ранее разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своей реакцией на травму его партнёра по команде Криса Пола.

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