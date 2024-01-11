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Президент «Клипперс» высказался по поводу продления контракта с Леонардом

Президент «Клипперс» высказался по поводу продления контракта с Леонардом
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Президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Франк дал комментарий по поводу продления контракта с Каваем Леонардом.

«У нас не было никаких колебаний по этому поводу. Он был травмирован, но травмы — это часть игры. В этой игре любой может получить травму, но не каждый может входить в топ-5 игроков Лиги, а Кавай входит», — приводит слова Франка Clutch Points.

Каваю Леонарду 32 года. Американец был выбран под 15-м номером на драфте НБА 2011 года «Индианой Пэйсерс», однако в результате обмена Джорджа Хилла в «Индиану» перешёл в «Сан-Антонио Спёрс», где выступал до 2018 года. С 2018 по 2019 год играл за «Торонто Рэпторс», после чего перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

Кавай является двукратным чемпионом НБА. В сезоне-2013/2014 его «Спёрс» обыграли в финальной серии «Майами Хит». В 2019 году в составе «Торонто» он во второй раз в карьере выиграл чемпионат. Также дважды становился самым ценным игроком финала НБА (2014, 2019).

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