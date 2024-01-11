Журналист The Athletic: Сиакам ищет долгосрочную сделку с максимальной зарплатой

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Сэм Эмик рассказал о намерениях тяжёлого форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама заключить долгосрочный контракт на максимальную сумму в случае своего возможного обмена из канадского клуба.

«Паскаль Сиакам ищет долгосрочную сделку с максимальной зарплатой, независимо от того, где он в конечном итоге окажется. И хотя Сиакам не просил об обмене, источники говорят, что он не считает «Кингз» подходящим местом в долгосрочной перспективе, если «Рэпторс» решат сменить для него прописку», — цитирует Эмика The Athletic.

В нынешнем сезоне Сиакам принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 22,2 очка, 6,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 52,5, трёхочковых — 30,8. «Торонто» на данный момент занимает 12-е место в Восточной конференции с 15 победами при 22 поражениях.