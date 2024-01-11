Уэйд — о контракте Споэльстры с «Майами»: счастлив и горд — это ещё мягко сказано

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд отреагировал на новый контракт главного тренера Эрика Споэльстры с «Майами Хит».

«Это мой тренер! Счастлив и горд — это ещё мягко сказано. Его трудовая этика не имеет себе равных!» — написал Уэйд в своих социальных сетях.

Отметим, что на днях Споэльстра и «Майами» заключили продление контракта на восемь лет и $ 120 млн. 53-летний Споэльстра с «Майами» дважды становился чемпионом НБА — в 2012 и 2013 годах. Эрик также участвовал в финалах 2011, 2014, 2020 и 2023 годов.

На данный момент клуб из Флориды занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в своём распоряжении 21 победу и 16 поражений. У «Кливленд Кавальерс», занимающего шестое место, 21 победа при 15 поражениях.