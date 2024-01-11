Экс-тренер НБА назвал команду, в которую вписался бы Паскаль Сиакам

Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» (2015/2016–2017/2018) Эрл Уотсон выразил мнение, что тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам в случае своего обмена хорошо смотрелся бы в «Индиане Пэйсерс».

«Было бы интересно посмотреть на то, как могут между собой взаимодействовать Тайриз Халибёртон и Паскаль Сиакам», — сказал Уотсон во время эфира программы Run It Back.

В нынешнем сезоне Сиакам принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 22,2 очка, 6,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 52,5, трёхочковых — 30,8. «Торонто» на данный момент занимает 12-е место в Восточной конференции с 15 победами при 22 поражениях.