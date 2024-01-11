Эй Смит считает, что карьера Дрэймонда Грина находится на грани

Североамериканский журналист и аналитик ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение по поводу форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Выступая в недавнем эпизоде популярного шоу ESPN First Take, Смит дал понять, что видит карьеру Грина на грани после недавних событий, связанных с его дисквалификацией.

Смит сомневается, что выходки Грина полностью утихнут, учитывая, как много интенсивности в его игре, но также признаёт, что такое отстранение может стать для форварда «Уорриорз» тем тревожным сигналом, который ему необходим.

Аналитик ESPN считает, что ещё один подобный инцидент может стать для Грина смертельным звонком в качестве игрока НБА высокого уровня.

Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний Грин принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, делая 5,8 результативной передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, а трёхочковых — 42,9.