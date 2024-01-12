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Аренас сравнил Майкла Джордана и Леброна Джеймса в 39 лет

Аренас сравнил Майкла Джордана и Леброна Джеймса в 39 лет
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас призвал людей отбросить лицемерие, связанное с возрастом, при выборе лучшего игрока всех времён между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

«История показывает, что вы делаете большой комплимент Леброну Джеймсу, когда сочувствуете ему после его жалоб на плохую игру своей команды в возрасте 39 лет. Это означает, что вы все по-прежнему считаете его игроком такого высокого уровня, что он должен влиять на игру.

Но величайший игрок всех времён играл в 38-39 лет в составе «Вашингтон Уизардс», и вы все не ставили его ни в какие чёртовы рамки. Вы все смотрели на эту команду и говорили: «О, эти придурки и правда нехороши, Джордан, просто играй даже в одиночку».

Когда Майклу Джордану было 38-39 лет, мы все относились к нему как к игроку этого возраста. Но если вы воспринимаете Леброна как сильнейшего игрока в 39 лет, вам следует задуматься», — рассказал Аренас в новом выпуске своего подкаста.

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Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим:

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