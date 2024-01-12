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«Енисей» продлил контракт с главным тренером Йовицой Арсичем

«Енисей» продлил контракт с главным тренером Йовицой Арсичем
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Пресс-служба баскетбольного клуба «Енисей» объявила о подписании нового контракта с главным тренером команды Йовицой Арсичем. Красноярский клуб и специалист продолжат сотрудничество в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«У нас с клубом сложились хорошие отношения, и все процессы функционируют отлично. Мы уже сейчас должны думать, что будем делать в следующем сезоне, поэтому продление наших отношений — это логичный шаг. Президент предложил хорошие условия, и я не мог отказать», — прокомментировал подписание нового контракта Арсич.

Йовица Арсич возглавил красноярскую команду летом 2023 года. На текущий момент «Енисей» занимает пятое место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея в активе 12 побед и девять поражений.

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