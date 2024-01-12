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В «Енисее» прокомментировали продление контракта с Йовицей Арсичем

В «Енисее» прокомментировали продление контракта с Йовицей Арсичем
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Генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Петроковский высказался о решении продлить контракт с главным тренером команды Йовицей Арсичем.

«Мы предложили тренеру продлить наше сотрудничество на следующий сезон и очень рады, что он это предложение принял. Надеюсь, что это поможет в развитии как клуба, так и команды. Есть определённые планы и намётки по дальнейшему развитию российских игроков, красноярских игроков. Посмотрим, удастся ли нам их в полном объёме реализовать или нет. На сегодняшний момент клуб полностью доволен работой Йовицы как специалиста. В преддверии самых важных матчей очень хотелось бы вселить в него дополнительной уверенности в своих действиях и пожелать удачи», — приводит слова Петроковского пресс-служба «Енисея».

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