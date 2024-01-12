Стив Керр, игравший с Джорданом и тренирующий Карри, сравнил их между собой

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил разыгрывающего своей команды Стефена Карри со своим бывшим партнёром по «Чикаго Буллз», легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.
«Действительно хорошее обращение с мячом — это ключ к успеху любой спортивной команды в любом игровом спорте. И очевидно, что у вас в команде должен быть не просто звёздный игрок, а суперзвёздная личность, человек с большой буквы. Майкл Джордан был таким парнем для «Чикаго Буллз», а Стеф Карри — для «Уорриорз».
Нужно быть достаточно удачливым, чтобы иметь кого-то вроде этих двоих, кто может повести команду за собой, быть лучшим игроком, лидером и всё такое. Мне действительно повезло быть частью двух разных команд с такими игроками», — приводит слова Керра Sportskeeda.