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Стив Керр, игравший с Джорданом и тренирующий Карри, сравнил их между собой

Стив Керр, игравший с Джорданом и тренирующий Карри, сравнил их между собой
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сравнил разыгрывающего своей команды Стефена Карри со своим бывшим партнёром по «Чикаго Буллз», легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.

«Действительно хорошее обращение с мячом — это ключ к успеху любой спортивной команды в любом игровом спорте. И очевидно, что у вас в команде должен быть не просто звёздный игрок, а суперзвёздная личность, человек с большой буквы. Майкл Джордан был таким парнем для «Чикаго Буллз», а Стеф Карри — для «Уорриорз».

Нужно быть достаточно удачливым, чтобы иметь кого-то вроде этих двоих, кто может повести команду за собой, быть лучшим игроком, лидером и всё такое. Мне действительно повезло быть частью двух разных команд с такими игроками», — приводит слова Керра Sportskeeda.

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