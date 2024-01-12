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Лидер «Мемфиса» Джа Морант успешно перенёс операцию после травмы плеча

Лидер «Мемфиса» Джа Морант успешно перенёс операцию после травмы плеча
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Разыгрывающий, лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант успешно перенёс операцию на правом плече. Об этом игрок сообщил на своей странице в социальной сети, опубликовав фотографию из больничной палаты.

Фото: Из личного архива

«Ты через многое прошёл, но у тебя есть цель. Сфокусируйся на ней. Сделай эту цель своей жизнью, тогда у тебя всё получится», — подписал фотографию Морант.

Напомним, ранее стало известно, что Морант пропустит остаток сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне разыгрывающий успел отбыть 25-матчевую дисквалификацию и после возвращения принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 27,5.

Реакция Моранта:
Морант одним эмодзи отреагировал на травму, из-за которой он пропустит остаток сезона
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