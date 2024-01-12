«Наверное, он не такой уж и плохой». Шакил О’Нил рассказал об отношении к Пэту Райли

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил рассказал историю о бывшем тренере «Майами Хит» Пэте Райли, которая изменила его отношение к специалисту.

В 2006 году О’Нил выступал в составе «Майами Хит» и помог команде, возглавляемой Райли, завоевать свой первый титул чемпионов в истории.

«Когда я наблюдал за ним, беззаботно танцующим после завоевания титула, за этим человеком, который всегда старался быть сдержанным, не терять самообладания и никогда не терять бдительности, я помню, подумал: «Наверное, Пэт Райли не такой уж плохой в конце концов», — рассказал О’Нил в своём подкасте.

Райли является одним из самых титулованных тренеров в истории Национальной баскетбольной ассоциации, имея в активе пять титулов в статусе главного тренера.