Кендрик Перкинс обвинил Стива Керра в потере контроля над игроками «Голден Стэйт»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался о главном тренере «Голден Стэйт Уорриорз» Стиве Керре, чья команда потерпела шесть поражений в последних восьми матчах.

«Задайте себе вопрос, почему у Стефа Карри был спад или почему Стив Керр сказал, что эта команда потеряла дух. Они потеряли уверенность. Стив Керр теряет контроль над командой. Мы видели, как «Пеликанс» были готовы к игре. Мы видели, как они уверенно действовали и выигрывали спорные мячи. Они набирали очки, как хотели. Мы видели, как «Торонто» вышел на площадку за пару дней до этого и набрал против «Голден Стэйт» 133 очка.

Дух, энергия исходят от того, что ваш тренер говорит на тренировках, занятиях и в раздевалке», — сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.