Комиссионер НБА подтвердил, что внутрисезонный турнир будет проведён вновь

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер сообщил, что внутрисезонный турнир в рамках регулярного чемпионата будет проводиться и в следующем сезоне.

«Внутрисезонный турнир, без сомнения, будет проведён вновь. Мы довольны успехом после первого сезона. 30 официальных лиц, представляющих команды, обсудили возможные изменения, от того, как организовывать перерывы и внешнего вида площадок, до названия турнира. Помимо этого, мы разговариваем с телевизионными партнёрами и ищем лучшее время для проведения турнира, также мы рассуждаем на тему того, имеет ли смысл вносить некоторые другие изменения в формат», — приводит слова Сильвера The Athletic.

Напомним, победителем первого в истории внутрисезонного турнира стал «Лос-Анджелес Лейкерс».