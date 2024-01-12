НБА планирует немного видоизменить структуру проведения драфта

Драфт 2024 года Национальной баскетбольной ассоциации может пройти в два дня. Тем самым мероприятие состоится 26 и 27 июня в Бруклине. Об этом сообщает ESPN.

Отметим, что в среду, 26 июня пройдёт первый раунд драфта, а в четверг, 27 июня – второй раунд.

Официально о смене формата драфта будет объявлено после того, как лига получит окончательное одобрение профсоюза игроков. Согласно источнику, лига и профсоюз игроков тесно общаются между собой.

Одной из причин двухдневного мероприятия заключается в том, чтобы команды получили больше времени для заключения сделок и планирования стратегий на второй день драфта.

Также в материале отмечается, что ранее команды выражали разочарование хаотичной скоростью второго раунда драфта.