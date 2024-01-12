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3-й пик драфта 2023 года Хендерсон установил один из антирекордов НБА

3-й пик драфта 2023 года Хендерсон установил один из антирекордов НБА
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Третий пик драфта 2023 года Скут Хендерсон, выступающий за «Портленд Трэйл Блэйзерс» в Национальной баскетбольной ассоциации, стал автором одного из худших достижений в истории лиги.

В матче с «Оклахома-Сити Тандер» Хендерсон завершил игру с одним из худших в истории НБА показателем «плюс-минус». 19-летний баскетболист закончил встречу с показателем «-56», а «Портленд» в итоге уступил со счётом 77:139.

Отметим, что Хендерсон повторил антирекорд Майлза Бриджеса и Джеремаи Робинсона-Эрла, которые имеют аналогичный показатель «плюс-минус» в НБА («-56»). Худший «плюс-минус» в НБА принадлежит Мэнни Хэррису – «-57».

На данный момент «Портленд» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Орегона победил в 10 матчах при 27 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 77
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 21, Холмгрен - 19, Гидди - 13, Дорт - 11, Манн - 11, Дженг - 9, Уильямс - 6, Уотерс III - 6, Джонсон - 4, Уоллес - 4, Мицич - 2, Уильямс - 2, Джо, Уиггинс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 14, Хендерсон - 13, Мюррэй - 9, Грант - 9, Рит - 8, Шарп - 7, Камара - 6, Тибулл - 4, Минайя - 4, Рупер - 3, Брогдон, Баджи
Мечты 3-го пика 2023 года:
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