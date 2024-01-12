3-й пик драфта 2023 года Хендерсон установил один из антирекордов НБА

Третий пик драфта 2023 года Скут Хендерсон, выступающий за «Портленд Трэйл Блэйзерс» в Национальной баскетбольной ассоциации, стал автором одного из худших достижений в истории лиги.

В матче с «Оклахома-Сити Тандер» Хендерсон завершил игру с одним из худших в истории НБА показателем «плюс-минус». 19-летний баскетболист закончил встречу с показателем «-56», а «Портленд» в итоге уступил со счётом 77:139.

Отметим, что Хендерсон повторил антирекорд Майлза Бриджеса и Джеремаи Робинсона-Эрла, которые имеют аналогичный показатель «плюс-минус» в НБА («-56»). Худший «плюс-минус» в НБА принадлежит Мэнни Хэррису – «-57».

На данный момент «Портленд» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Орегона победил в 10 матчах при 27 поражениях.