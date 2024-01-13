Гилберт Аренас рассказал, как мотивировал Ника Янга правильно играть против Дуэйна Уэйда

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал о том, как он мотивировал Ника Янга, игравшего с ним в «Вашингтон Уизардс», правильно играть против легенды «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.

«Мы играли против „Майами“. Я говорил Янгу, что ему надо чаще бросать. Каждый раз, когда я тебе выдаю передачу, просто бросай, особенно когда тебя прикрывает Дуэйн Уэйд. Нам против него защищаться потом, поэтому нам надо сделать так, чтобы он устал. Если он бросает 20 раз, то и ты пусть бросай 20 раз. Нужно быть наравне с этим ублюдком», — рассказал Аренас на подкасте Gil`s arena.

Аренас рассказывает о матче 2009 года, по результату которого «Уизардс» оказались сильнее «Хит» со счётом 94:84. Янг бросил 23 раз по кольцу и набрал 22 очка, тогда как Уэйд совершил 19 попыток, за которые набрал 18 очков.

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