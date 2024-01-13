Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас рассказал, как мотивировал Ника Янга правильно играть против Дуэйна Уэйда

Гилберт Аренас рассказал, как мотивировал Ника Янга правильно играть против Дуэйна Уэйда
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал о том, как он мотивировал Ника Янга, игравшего с ним в «Вашингтон Уизардс», правильно играть против легенды «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.

«Мы играли против „Майами“. Я говорил Янгу, что ему надо чаще бросать. Каждый раз, когда я тебе выдаю передачу, просто бросай, особенно когда тебя прикрывает Дуэйн Уэйд. Нам против него защищаться потом, поэтому нам надо сделать так, чтобы он устал. Если он бросает 20 раз, то и ты пусть бросай 20 раз. Нужно быть наравне с этим ублюдком», — рассказал Аренас на подкасте Gil`s arena.

Аренас рассказывает о матче 2009 года, по результату которого «Уизардс» оказались сильнее «Хит» со счётом 94:84. Янг бросил 23 раз по кольцу и набрал 22 очка, тогда как Уэйд совершил 19 попыток, за которые набрал 18 очков.

Материалы по теме
Гилберт Аренас сравнил Майкла Джордана и Леброна Джеймса в 39 лет

Сын Гилберта Аренаса набрал 50 очков в двустороннем матче

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android