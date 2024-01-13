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Тренер «Сакраменто» Браун сравнил Тайриза Макси с членом Зала славы

Тренер «Сакраменто» Браун сравнил Тайриза Макси с членом Зала славы
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун сравнивал разыгрывающего, одного из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Тайриза Макси с членом Зала славы Алленом Айверсоном.

«Он не Аллен Айверсон, но он бесстрашен, как он. Он [Тайриз Макси] долгое время по всей лиге будет считаться талантливым игроком», — сказал Браун во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 23-летний Макси принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 26,2 очка, 6,7 результативные передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,3, трёхочковых — 37,4.

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