Тренер «Сакраменто» Браун сравнил Тайриза Макси с членом Зала славы

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун сравнивал разыгрывающего, одного из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Тайриза Макси с членом Зала славы Алленом Айверсоном.

«Он не Аллен Айверсон, но он бесстрашен, как он. Он [Тайриз Макси] долгое время по всей лиге будет считаться талантливым игроком», — сказал Браун во время пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 23-летний Макси принял участие в 35 встречах, набирая в среднем 26,2 очка, 6,7 результативные передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,3, трёхочковых — 37,4.