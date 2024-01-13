Журналист ESPN: «Уорриорз» нужен скорер, который будет на вторых ролях

Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс рассказал о возможном переходе тяжёлого форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама в «Голден Стэйт Уорриорз» в результате обмена. Спирс также высказался о ценности лёгкого форварда «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса на рынке.

«Уорриорз» определённо нужен очередной скорер, который будет на вторых ролях. Паскаль Сиакам из «Торонто Рэпторс» может быть таким, он проводит отличный сезон. Общался с генеральным менеджером, мне сказали, что у Эндрю Уиггинса нет большой ценности [на рынке] на данный момент», — сказал Спирс в эфире телеканала ESPN.

В нынешнем сезоне 29-летний Сиакам принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 22,2 очка, 6,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 52,5, трёхочковых — 30,8. «Торонто» на данный момент занимает 12-е место в Восточной конференции с 15 победами при 23 поражениях.