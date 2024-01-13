Эксперт оценил ценность Симмонса в случае его выхода на рынок свободных агентов

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», эксперт Бобби Маркс ESPN высказался по поводу разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса. В частности, Маркс считает, что Симмонс имеет малую ценность на рынке из-за постоянных травм.

«Если бы Бен Симмонс стал свободным агентом в межсезонье, то он получил бы минимальный контракт, потому что он ненадёжен. Это просто реальность… Как по мне, он хорош в тех играх, которые он провёл в этом сезоне, но с сезона-2020/2021 он толком не играет», — приводит слова Маркса Hoopshype.

В нынешнем сезоне 27-летний Симмонс принял участие в шести встречах, набирая в среднем 10,8 подбора, 6,7 результативной передачи и 6,5 очка при общем проценте реализации бросков с игры 52,8, штрафных — 25. С сезона-2020/2021 австралийский разыгрывающий отыграл 106 игр.