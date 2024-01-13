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Журналист назвал недостающего игрока к паре Дончича и Ирвинга в «Далласе»

Журналист назвал недостающего игрока к паре Дончича и Ирвинга в «Далласе»
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Журналист Yahoo Sports Джейк Фишер рассказал, что руководство «Даллас Маверикс» считает тяжёлого форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама недостающей частью команды.

«Я знаю, что в «Далласе» есть люди, которые действительно думают, что Паскаль (Сиакам) – недостающая часть, которая потенциально могла бы составить пару Луке Дончичу и Кайри Ирвингу. И после этого вдруг вы поднимаете глаза и видите, что «Маверикс» – сильный соперник в Западной конференции», – написал Фишер в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Сиакам принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 22,2 очка, 6,4 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 52,5, трёхочковых — 30,8. «Торонто» на данный момент занимает 12-е место в Восточной конференции с 15 победами при 22 поражениях.

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