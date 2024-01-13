Президент «Чикаго Буллз» отреагировал на ситуацию с фанатами клуба, освиставшими Крауза

Президент и исполнительный директор «Чикаго Буллз» Майкл Рейнсдорф прокомментировал освистывание фанатов клуба в адрес вдовы бывшего генерального менеджера команды Джерри Крауза.

«Джерри Крауз — шестикратный чемпион НБА и двукратный руководитель года НБА. Он был введён в Зал баскетбольной славы имени Нейсмита за свои достижения и является важной частью нашей истории. Его наследие заслуживает того, чтобы его чтили и уважали. Для нас была невероятная честь видеть Тельму (вдову Краузе) с нами этим вечером, чтобы признать заслуги Джерри для «Чикаго Буллз», – приводит слова Рейнсдорфа NBC.

Напомним, во время большого перерыва матча между «Чикаго» и «Голден Стэйт Уорриорз» (131:140) состоялась специальная церемония включения в Зал славы «Чикаго». Джерри Крауз, являвшийся генеральным менеджером клуба с 1985 по 2003 год, был частью запланированного мероприятия, как и Майкл Джордан, Скотти Пиппен (оба отсутствовали) и другие.