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Майк Мэлоун сравнил Николу Йокича с легендами НБА после шикарного момента в игре

Майк Мэлоун сравнил Николу Йокича с легендами НБА после шикарного момента в игре
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун сравнил сербского центрового клуба Николу Йокича с легендарными игроками Национальной баскетбольной ассоциации Питом Маравичем и Мэджиком Джонсоном.

«Я не представляю себе пас из-за спины, над головой. Когда ты молодой парень и смотришь баскетбол НБА, раньше так делали только Мэджик Джонсон или Пит Маравич по прозвищу Пистол, эти ребята играли просто великолепно», – сказал Майк Мэлоун на пресс-конференции после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Денвер» в последнем матче обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 125:113. Лидер коллектива Йокич набрал 27 очков, отдал 14 результативных передач и сделал 10 подборов.

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