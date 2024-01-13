Клэй Томпсон: когда мы соберёмся в полном составе, будем не хуже остальных в лиге

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поделился мыслями о потенциале команды в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Знаем, что когда соберёмся в полном составе, можем быть хороши, не хуже всех остальных в НБА. Мы побеждали самых опасных соперников, мы боролись с ними до самого конца. Понимаем, что в этом сезоне будет непросто, хотя когда было легко? Нам нужно сражаться на площадке, если хотим побеждать. Но мы знаем, что у этой команды безграничный потенциал.

Надо продолжать в том же духе. Не стоит отчаиваться из-за турнирного показателя на данный момент. Мы считаем, что на самом деле сильнее и лучше, чем эти цифры», – приводит слова Томпсона Fadeaway World.

В настоящий момент времени «Голден Стэйт Уорриорз» располагается на 12-м месте на Западе.